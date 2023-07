Costa desvaloriza custos da JMJ e destaca retorno económico "imediato"

Além deste retorno económico imediato e da transformação do território, o líder do executivo apontou ainda o reconhecimento e a "projeção inimaginável" que o país vai ter através da divulgação, pelos diferentes órgãos de comunicação social, "da beleza, do potencial e da capacidade de organização" do país.

Questionado sobre os custos associados à organização deste evento, o primeiro-ministro disse que “cada coisa tem o seu custo e o seu benefício” e, neste caso, trata-se de “todo um ativo que fica para o futuro”.

Dizendo que nunca houve nenhum destes grandes eventos onde as discussões e polémicas não tivessem sido as mesmas, o líder do executivo clarificou que todos os dias o Estado e os municípios portugueses canalizam verbas para a satisfação de múltiplas necessidades.

Por isso, acrescentou, o esforço financeiro dos municípios e do Estado para a realização desta jornada foi grande, mas não se compara com aquilo que são os investimentos em outras necessidades.

A título de exemplo, o primeiro-ministro apontou os milhões de euros que a Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza para a higiene urbana ou que o Estado investe no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Eu, sinceramente, acho que é preciso muita imaginação para procurarmos problemas onde devemos ver satisfação”, frisou.

Além disso, António Costa destacou a requalificação do território, nomeadamente dos parques onde vão decorrer as cerimónias da jornada, do qual a população poderá usufruir.

E, portanto, o investimento feito na requalificação do espaço não é apenas para um evento para seis dias, mas para o futuro, concluiu.

A JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica, vai contar com a presença do Papa Francisco e decorre em Lisboa de terça-feira a domingo.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.