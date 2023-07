Proposta rejeitada pelos médicos representa "aumento de 24% da massa salarial"

As propostas que o Governo apresentou aos sindicatos, no âmbito das negociações que decorrem desde 2022, representa um aumento de 24% da massa salarial dos médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), adiantou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.

“Globalmente, a proposta do Governo significa um aumento de 24% da massa salarial dos médicos do SNS”, refere a síntese das propostas enviadas na quinta-feira ao Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e à Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e que a agência Lusa teve hoje acesso.

No caso dos hospitais, o documento do Ministério privilegia a dedicação plena prevista no novo Estatuto do SNS, que será aplicada a todos os médicos que integram os Centros de Responsabilidade Integrados, sendo ainda permitida a adesão individual a esse regime a todos os médicos que o pretendam.

De acordo com o Ministério de Manuel Pizarro, os médicos que integrarem a dedicação plena terão um horário de 35 horas semanais, a que acrescem mais cinco horas de trabalho por semana, e um aumento salarial que corresponde a dois níveis remuneratórios, a que acresce um suplemento previsto nesse novo regime de 20%.

“Daqui resulta um aumento salarial de 24,7%, mantendo o atual horário de trabalho de 40 horas semanais”, garante ainda o Ministério, ao avançar que os médicos em dedicação plena terão um novo acréscimo de um nível remuneratório em janeiro de 2024 e um outro em janeiro de 2025.