PS na Câmara de Lisboa fica reduzido a três vereadores mas assegura capacidade de fazer oposição

O PS na Câmara de Lisboa perdeu mais um vereador, que foi substituído por um membro do movimento independente Cidadãos Por Lisboa, passando ambos a ter três vereadores, mas os socialistas asseguram que têm capacidade de fazer oposição.

"A correlação de forças na vereação mantém-se inalterada. Os vereadores do PS continuarão a escrutinar e a denunciar uma governação que está a deixar a cidade parada nos aspetos centrais da gestão da autarquia", afirmou esta terça-feira a vereação socialista, em resposta escrita à agência Lusa.

Em causa está a renúncia de Rodrigo Lino Gaspar, independente eleito pela coligação Mais Lisboa (PS/Livre), que integrava a vereação do PS na Câmara de Lisboa e que foi substituído por Rui Franco, do movimento independente Cidadãos Por Lisboa, por ser o próximo da lista apresentadas nas eleições autárquicas de 2021.

Com a perda de mais um vereador, o PS passa a ser minoritário (com três membros) na própria coligação Mais Lisboa, que conseguiu eleger sete membros para o executivo municipal, tendo começado o mandato com cinco vereadores socialistas, um do Livre e um do Cidadãos Por Lisboa.

Rodrigo Lino Gaspar é já o terceiro membro da vereação do PS a desistir do cargo desde o início do mandato, em outubro de 2021, seguido da saída de João Paulo Saraiva e de Miguel Gaspar.

Rui Franco ocupa o 16.º lugar da lista da coligação Mais Lisboa, pelo que, a estas três renúncias da vereação do PS, há a registar outros seis nomes de candidatos socialistas que desistiram do cargo para o qual foram eleitos sem tomarem posse, inclusive Fernando Medina, o que totaliza nove baixas por parte do PS.

"Os vereadores da oposição não têm pelouro ou salário atribuído da autarquia, tendo de conciliar a sua vida profissional com a de vereador, que é uma tarefa que ocupa longas horas de reuniões, avaliação de propostas e preparação de intervenção, todas as semanas", justificou a vereação do PS.

Relativamente à recente saída de Rodrigo Lino Gaspar, o PS explicou que, "a partir do momento em que faz parte de uma lista à Ordem dos Arquitetos, deixou de conseguir conciliar a sua vida pessoal e profissional com a vereação".

Questionado sobre o que muda em termos de capacidade de fazer oposição, a vereação do PS assegurou que "a correlação de forças na vereação se mantém inalterada".