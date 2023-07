Paulo Morais: “A Procuradora vai perceber que ou satisfaz a vontade dos partidos ou não é reconduzida”

“Vai começar um movimento de coação sobre a Procuradora que vai perceber que ou satisfaz as vontades dos partidos ou não será reconduzida”, avisa Paulo Morais. Em outubro de 2024, discutir-se-á a permanência ou não de Lucília Gago no cargo.

Nesse contexto, pediu este sábado que o Ministério Público convoque o presidente do Parlamento para ser ouvido como testemunha no inquérito que levou a buscas à sede do PSD e à casa do ex-presidente Rui Rio.

Morais diz que Augusto Santos Silva, como Presidente do Parlamento e segunda figura do Estado, “é o ícone máximo que representa essa defesa dos partidos e da ideia de que está tudo legal e não é necessário haver investigação”.

“Entendemos que essa investigação é necessária. Esperamos que o presidente do Parlamento venha mostrar as evidências e provar as bases para alegar que está tudo bem”, afirma.

Na opinião de Paulo Morais, e tendo em conta o que é público, “é evidente que não está tudo legal”. “Há muita coisa ilegal e as investigações devem ser saudadas por isso. E o que Santos Silva vem fazer com esta declaração é tentar evitar uma investigação aos partidos políticos no que diz respeito a um dos grandes problemas da democracia portuguesa, que é o financiamento partidário”.