Operação Vórtex. Pinto Moreira ouvido por juiz de instrução criminal

O deputado do PSD Pinto Moreira começou esta sexta-feira a ser ouvido pelo juíz de instrução criminal no âmbito da Operação Vórtex, onde o ex-autarca de Espinho está acusado de corrupção passiva, tráfico de influência e violação das regras urbanísticas. O ex-presidente da Câmara de Espinho começou a ser ouvido esta manhã no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, na sequência do pedido do Ministério Público que defende a obrigação de prestação de uma caução de 200 mil euros e a proibição de contactos com outros arguidos, testemunhas, autarcas e funcionários do município, decisão que poderá ou não ser validada pelo juiz de instrução criminal, que retoma ao início da tarde o interrogatório ao autarca. À saída ao final da manhã, e quando questionado pelos jornalistas, Pinto Moreira disse apenas não haver ainda qualquer decisão, escusando-se a tecer qualquer outro comentário.

Em março, Joaquim Pinto Moreira, que foi presidente da Câmara de Espinho entre 2009 e 2021, foi constituído arguido no âmbito deste processo relacionado com corrupção naquela autarquia, após ter sido ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional (DIAP) do Porto. À data, o ex-autarca ficou sujeito à medida de coação menos gravosa, o Termo de Identidade e Residência. No âmbito do processo Vórtex, Pinto Moreira está acusado de dois crimes de corrupção passiva, um de tráfico de influência e outro de violação das regras urbanísticas, este em co-autoria. O despacho de acusação, consultado pela Lusa, refere que o deputado Pinto Moreira se comprometeu a favorecer os interesses do grupo Pessegueiro, permitindo "decisões céleres e favoráveis" nos processos urbanísticos submetidos à autarquia, desde logo o "Urban 32". De acordo com a investigação, a 27 de novembro de 2020, após a venda do imóvel para onde estava projetado o "Urban 32", o empresário Francisco Pessegueiro, coarguido no processo, entregou 50 mil euros ao social-democrata, num café em Vila Nova de Gaia. Pouco tempo depois, o ex-autarca terá ainda solicitado a Francisco Pessegueiro 25 mil euros por cada "démarche" a tomar em outros projetos urbanísticos do grupo, principalmente o 32 Nascente (três torres de habitação, comércio e serviços de saúde) e o lar residencial Hércules.