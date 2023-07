Funções dos assessores "importam mais" do que local onde trabalham, diz Carlos César

O presidente do PS defendeu esta sexta-feira que as funções desempenhadas pelos assessores parlamentares importam mais do que o local de trabalho e considerou que aquilo que se passou com o PSD "não se devia em parte ter passado". No final de uma visita à sede da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, Carlos César foi questionado se o PS tem assessores pagos com verbas do Parlamento que trabalham para o partido, por exemplo na sede, e afirmou que "o local de trabalho não interessa, o que interessa é a função que as pessoas desempenham". "Eu sou presidente do Partido Socialista, um cargo e natureza não executiva, e portanto não acompanho as questões da gestão corrente, mas intuitivamente parece-me que de um modo geral os partidos políticos usam essas verbas para a atividade partidária em geral, ora na componente parlamentar, ora em componentes associadas à componente parlamentar", defendeu.

O presidente do PS apontou igualmente que os socialistas procuram gerir o partido "em obediência àquilo que entendem ser o normativo legal que é aplicável". "Certamente que é esta a nossa situação, à semelhança pelo que presumi acontecer com outros partidos políticos", declarou. Carlos César recusou também que o PS tenha razões de preocupação caso a justiça decida investigar outros partidos, apontando: "Se o PS entende que a forma como gere os seus assuntos correntes do ponto de vista administrativo, do ponto de vista dos financiamentos de que dispõe, está em conformidade com o seu entendimento com a legislação em vigor, não vejo razões para estar preocupado". Sobre as buscas no PSD - promovidas pelo Ministério Público, que investiga um alegado financiamento indevido do partido com verbas destinadas a assessores parlamentares - o presidente do PS defendeu que "pareceu claro que aquilo que se passou não se devia em parte ter passado". "Mas o que importa é que retiremos ensinamentos dessas matérias. Já podíamos ter retirado ensinamentos em processos semelhantes anteriormente, mas se é agora, que se tire esses ensinamentos", realçou.