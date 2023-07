Carlos César: "Estado da nação é bem melhor do que o estado da oposição"

O presidente do PS considerou esta sexta-feira que o debate parlamentar sobre o estado da nação mostrou que a situação de Portugal é "bem melhor" do que aquela em que a oposição se encontra, destacando a "recuperação social e económica".

"A única coisa que posso dizer a propósito da situação que vivemos é que, independentemente das sondagens e apesar das dificuldades sociais que ainda perduram junto das famílias no nosso país, o debate que ainda ontem ocorreu no parlamento revelou, no essencial, que o estado da nação é bem melhor do que o estado da oposição", afirmou à margem de uma visita à sede da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

Carlos César apontou que, nesse debate que decorreu na quinta-feira na Assembleia da República, "o primeiro-ministro falou das contas certas, como falou de toda a situação que também são bons resultados para apresentar no domínio da diminuição da taxa de pobreza e exclusão social, da diminuição das desigualdades, do aumento do rendimento médio disponível das famílias, etc".

"O que é preciso é ter consciência da situação em que vivemos, ou seja, há muitos e bons indicadores, há um crescendo e há uma recuperação social e económica do nosso pais que ainda convive com problemas, com incertezas e com injustiças e dificuldades de muitas famílias", salientou, defendendo que "o que importa é que o Governo continue com sucesso a obter melhores e melhores resultados, e que tenha menos casos e acasos".

Questionado sobre a reunião desta tarde do Conselho de Estado (órgão que integra) para fazer o ponto da situação económica, social e política do país, o presidente do PS ressalvou não poder falar "sobre o que se vai passar, nem depois sobre o que se passou, no Conselho de Estado".