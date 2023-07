Luís Montenegro: "Se o Governo não emendar a mão, é necessário mudar de Governo"

O primeiro-ministro está em "absoluta negação" e os portugueses não estão a viver melhor, disse esta quinta-feira o líder do PSD. No final do debate parlamentar do Estado da Nação, Luís Montenegro disse que “se o Governo não emendar a mão, é necessário mudar de Governo”.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Luís Montenegro defende que é preciso respeitar os portugueses com baixos salários, os que estão a sofrer com dificuldade em pagar a prestação da casa ou que chega a um hospital e a urgência está fechada.

"António Costa tem um desplante político grande e hoje fez a negação daquilo que nós vemos na rua todos os dias, que os portugueses estão a viver melhor. Não estão, doutor António Costa", declarou o líder do PSD.

"É preciso respeitar o sofrimento das pessoas, quem tem baixos salários, os que não têm dinheiro para pagar a prestação da casa, os que ficam à porta do hospital com as urgências fechadas, que querem ter um professor para os seus filhos e não têm. António Costa vive onde? Qual é o país de António Costa? Eu ando na rua todos os dias em todas as regiões do país", sublinha.