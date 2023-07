As buscas policiais na sede do PSD e na residência do ex-líder social-democrata Rui Rio vão ser debatidas, esta quarta-feira, na conferência de líderes parlamentares, por iniciativa do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.





A Polícia Judiciária mobilizou cerca de uma centena de inspetores para um conjunto de 20 buscas, que incluíram a residência do ex-líder socio-democrata de Rui Rio e a sede nacional do PSD em Lisboa.





O inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, por suspeitas dos crimes de peculato e de abuso de poder, gerou indignação entre alguns sociais-democratas, como Rui Rio, que acusou o Ministério Público de intromissão na atividade política e pediu uma reforma da Justiça.





Santos Silva considerou que as buscas e os contornos da operação policial são "suficientemente importantes" para que o assunto seja discutido pelos líderes parlamentares, até porque a atividade do parlamento "depende crucialmente da atividade dos partidos políticos e da liberdade da organização e ação política dos partidos políticos".

O PS já se disponibilizou para clarificar a lei que regula os gastos das verbas públicas pelos partidos político e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veio a público dizer que os grupos parlamentares são órgãos dos partidos e do parlamento, referindo que estudou esta matéria no plano jurídico.