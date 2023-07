Carlos Alberto Pires é o novo secretário de Estado da Defesa

Carlos Alberto Raheb Lopes Pires é o novo secretário de Estado da Defesa, anunciou esta quarta-feira a Presidência da República.

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação de Carlos Alberto Raheb Lopes Pires como novo Secretário de Estado da Defesa Nacional do XXIII Governo Constitucional", refere o gabinete do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado.

A tomada de posse de Carlos Alberto Pires está marcada para quinta-feira, às 19h00 no Palácio de Belém.



Carlos Alberto Pires, de 50 anos, é o novo secretário de Estado da Defesa, após a demissão de Marco Capitão Ferreira, que foi constituído arguido por alegada corrupção.



O novo membro do Governo de António Costa nasceu em Beirute, em 1973.

Carlos Alberto Pires é diplomata de carreira. Foi adjunto de Luís Amado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre setembro de 2010 e junho de 2011, e adjunto no gabinete do então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, entre junho de 2011 e fevereiro de 2013.



Transitou depois para chefe de gabinete do secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Europeus e também foi chefe de gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete.