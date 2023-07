Buscas ao PSD. Conferência de líderes "unânime" sobre liberdade de ação dos partidos

O presidente da Assembleia da República salientou esta quarta-feira que o Estado de Direito impõe a combinação dos princípios da independência do poder judicial com a liberdade de ação política e de organização dos partidos e grupos parlamentares.

Esta posição foi transmitida por Augusto Santos Silva no final de uma reunião da conferência de líderes que analisou as buscas judiciais realizadas na semana passada na sede nacional do PSD e em casa do ex-presidente social-democrata Rui Rio -- uma operação que foi considerada desproporcional e injustificada por representantes de diferentes forças políticas.