PSD acusa Costa de "processo de vitimização"

“É um processo de vitimização. Ele tenta virar o terreno de jogo desviando as atenções com um processo de vitimização que não é aquilo que está aqui a ser discutido”, afirma Miguel Pinto Luz.

O vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, acusa o primeiro-ministro, António Costa, de encetar um “processo de vitimização” e uma tentativa de desviar as atenções de um Governo com falta de autoridade.

O vice-presidente do PSD diz na Renascença que as críticas dirigidas ao primeiro-ministro “têm muito a ver com a forma como ele desvalorizou o caso em concreto”, numa referência ao caso que envolve Marco Capitão Ferreira, ex-secretário de Estado da Defesa.

“O que António Costa tentou fazer foi desviar as atenções. Ele de facto o que quis esconder foi a desvalorização da degradação do Governo por sua culpa exclusiva. Costa sabe que tem um Governo desresponsabilizado e afetado do ponto de vista da credibilidade, que culmina com uma falta de autoridade para governar”, acusa Miguel Pinto Luz.

“Hoje o problema está generalizado, não se coloca apenas nos seus ministros zombies”, atira o dirigente social-democrata.