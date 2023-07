Ministra da Defesa diz que tem sido dada "muitissima atenção" ao combate à corrupçao

A ministra da Defesa garantiu este domingo que tem sido dada "muitíssima atenção e prioridade" ao reforço da transparência e prevenção da corrupção e defendeu que a justiça tem que ter "condições de serenidade" para trabalhar.

"Temos dado muitíssima atenção e prioridade a tudo que tem a ver com a necessidade de reforçar e promover a transparência e a prevenção da corrupção e da criminalidade económica e financeira na área da Defesa", afirmou Helena Carreiras, no distrito de Aveiro, à margem da iniciativa Defesa + Jovem, na Base Aérea de Maceda.

A ministra foi confrontada com a notícia divulgada sexta-feira pelo jornal Expresso sobre novas suspeitas na Defesa e que refere que o ministro João Cravinho, na altura responsável pela pasta, "terá avançado sem cobertura do Tribunal de Contas nem contrato para a manutenção dos helicópteros EH-101" (cuja esquadra assegura as missões de busca e salvamento).

De acordo com a publicação, "foi para dar assessoria à renegociação desse contrato com o fabricante - que nunca chegou a entrar em vigor -, que Marco Capitão Ferreira recebeu 61,5 mil euros, sem que a Polícia Judiciária tivesse encontrado provas materiais do serviço prestado em apenas cinco dias".

"Compreendo a curiosidade que naturalmente têm mas gostaria de guardar o essencial que há a dizer sobre esse assunto para audição parlamentar que vai acontecer em breve", começou por responder Helena Carreiras.