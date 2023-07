IL diz que Costa não defende a transparência nem combate a corrupção

Veja também:

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, defendeu este domingo que o primeiro-ministro não defende a transparência nem combate a corrupção, considerando que tal acontece desde que António Costa era presidente da autarquia de Lisboa.

"Os factos são estes: António Costa não defende a transparência, António Costa não combate a corrupção, e isso é verdade enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e agora na sua função governativa", defendeu Rui Rocha, em declarações à Lusa e RTP, em Braga.

Rui Rocha reagia ao artigo de opinião publicado no sábado pelo primeiro-ministro no jornal "online" Observador, no qual António Costa afirmou que não desvaloriza a corrupção, e que o tem demonstrado no seu percurso político "sem retórica e com ação", acusando os críticos de construírem "uma mentira".

O líder liberal ironizou dizendo que prefere "ter uma raposa a guardar um galinheiro do que António Costa a cuidar da transparência".