Costa e a corrupção. Primeiro-ministro assistiu à "construção de uma mentira"

O primeiro-minsitro, António Costa, garante que não desvaloriza a corrupção e acrescenta que também não desvaloriza a mentira.

Num artigo de opinião que assina no "Obervador", o primeiro-ministro responde aos criticos da posição que assumiu há uma semana, quando confrontado pelos jornalistas sobre a demissão do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, constituido arguido suspeitas de corrupção e participação económica em negócio,

Costa argumenta que a pergunta dos jornalistas não era sobre corrupção e que assisitiu à "construção de uma mentira".

O artigo de Costa tem por título “Desvalorizo a corrupção?” e o próprio que pergunta dá a resposta. António Costa queixa-se de ter assistido na última semana à “construção de uma mentira a partir da deturpação de uma resposta a uma pergunta”, que diz “não ter sido feita”.

O primeiro-ministro chega mesmo a fazer a transcrição das questões e das respostas dadas à margem Conselho de Ministros informal, que decorreu em Sintra, sublinhando que nem os jornalistas nem ele próprio falaram em corrupção.

António Costa sublinha várias vezes que não desvaloriza a corrupção nem a mentira, argumentando com exemplos como a reforma legislativa que produziu com o Ministério da Justiça, as medidas de transparência que introduziu na gestão municipal e o reforço de meios de combate à corrupção por parte da Polícia Judiciária.