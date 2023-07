António Costa: "Não desvalorizo corrupção" nem "a mentira"

Veja também: Secretário de Estado da Defesa exonerado constituído arguido por "corrupção"

Costa sobre demissão na Defesa: “Deixemos a justiça funcionar”

Partidos sobre polémica na Defesa. "O problema não é do Capitão, é do general Costa" O primeiro-ministro, António Costa, afirma que não desvaloriza a corrupção, e que o tem demonstrado no seu percurso político "sem retórica e com ação", acusando os críticos de construírem "uma mentira". "Não! Não desvalorizo a corrupção. E tenho-o demonstrado ao longo da minha vida política, sem retórica e com ação", escreve o chefe do executivo num artigo de opinião no jornal Observador intitulado "Desvalorizo a corrupção?". Neste artigo, Costa responde que não desvaloriza a corrupção, mas também não desvaloriza "a mentira". O primeiro-ministro recua no tempo sustentando que "a profunda reforma legislativa" que produziu como ministro da Justiça, "as medidas de transparência" que introduziu na gestão municipal e "o atual reforço sem precedentes dos meios de combate à corrupção por parte da Polícia Judiciária" são uma "resposta cabal" ao título do artigo. "Porquê então a pergunta? Porque ao longo da semana fui assistindo à construção de uma mentira a partir da deturpação de uma resposta a uma pergunta... que não me foi feita", escreve António Costa.

O chefe do executivo faz referência a uma conferência de imprensa que deu no passado dia 8 de julho, antes de um Conselho de Ministros informal, em Sintra, um dia depois de o antigo secretário de Estado da Defesa Nacional Marco Capitão Ferreira se ter demitido e ter sido constituído arguido na operação "Tempestade Perfeita". No artigo, o primeiro-ministro coloca uma transcrição do diálogo que trocou com os jornalistas nesse dia e um "link" para a conferência de imprensa. "Como poderão constatar, ninguém falou de corrupção. Nem os jornalistas quando me questionaram, nem eu quando lhes respondi. Não, não desvalorizo a corrupção, mas também não desvalorizo a mentira", remata o primeiro-ministro. No passado dia 8 de julho, antes de um Conselho de Ministros informal, em Sintra, o primeiro-ministro não comentou a exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional, apelando a que se deixe a "justiça funcionar", e garantindo que o foco do Governo está nas preocupações dos portugueses.