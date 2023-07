TAP. Relatório da CPI aprovado só com votos do PS

O relatório final da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP foi aprovada apenas com o voto favorável do Partido Socialista (PS).

O PCP foi um dos partidos que votou contra, juntamente com PSD, Iniciativa Liberal, Chega e Bloco de Esquerda, anunciou António Lacerda Sales, o coordenador da CPI à TAP.

Para os comunistas, as conclusões do relatório da comissão parlamentar de inquérito não refletem o que ficou evidenciado nas audições de que a gestão privada é prejudicial para a empresa e que por isso deveria concluir pela rejeição do processo de privatização.

Uma das conclusões do relatório final, de não existir ingerência do Governo na gestão da TAP, foi apenas aprovada pelo PS com a abstenção do PCP e votos contra dos restantes partidos.

Sobre a noite de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas e o caso do alegado furto de um computador e envolvimento do SIS, o relatório vai ter apenas as palavras "um acontecimento de enorme gravidade".

A deputada socialista Ana Paulo Bernardo, relatora da comissão, aceitou incluir na nova versão do relatório 30 propostas do PCP.



No total foram apresentadas 126 propostas de quatro partidos, sendo que 48 foram aprovadas total ou parcialmente pela relatora.



A versão final do relatório da comissão parlamentar de inquérito vai ser discutida no plenário da Assembleia da República no dia 19 deste mês.