PSD. Deputados pedem reunião urgente para debater "liberdade da ação partidária"

Na carta a que a Renascença teve acesso, os 30 deputados, entre eles, Paulo Mota Pinto, Adão Silva, André Coelho Lima e José Silvano, dizem que as buscas a Rui Rio, que foi líder parlamentar; ao deputado Hugo Carneiro à sede do PSD impõem essa reunião.

O pedido acontece na sequência das buscas realizadas na quarta-feira, à sede do PSD e à casa do antigo líder Rui Rio, e da carta desta tarde enviada pelo secretário-geral do PSD à Procuradoria-Geral da República .

Na quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) mobilizou cerca de 100 inspetores e peritos informáticos e financeiros para um conjunto de 20 buscas, incluindo na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio e na sede nacional deste partido.

A CNN noticiou estas buscas em primeira mão, cerca das 10:30, com equipas em direto no exterior da residência de Rui Rio, no Porto, e junto à sede nacional do PSD, em Lisboa, referindo que aconteciam por "suspeitas de crimes de peculato e abuso de poder".

Segundo a CNN, em causa está a utilização, considerada indevida, de verbas para os gabinetes dos grupos parlamentares com pessoal em funções para o partido fora do parlamento.