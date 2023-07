Conheça as propostas de alteração ao relatório preliminar da CPI à gestão da TAP

A oposição pretende, desta forma, preencher o que dizem ser omissões estruturais do documento. O Bloco de Esquerda (BE) quer que a conduta de João Galamba à frente do Ministério das Infraestruturas esteja no relatório final, incluindo a reunião que juntou a CEO da TAP e um deputado do Partido Socialista.

BE quer conduta de João Galamba no relatório

O Bloco de Esquerda quer acrescentar às conclusões do relatório a reunião entre a CEO da TAP, membros do gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e deputados do Partido Socialista.

O BE entende que “o relato da existência de uma reunião entre a CEO de uma empresa pública e um Grupo Parlamentar, mediada pelo Governo e para preparação de audições na Assembleia da República, mostra uma prática inaceitável. Confundindo o interesse geral com o interesse partidário, constitui uma forma de promiscuidade na gestão da coisa pública”.

Outra proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que propôs a comissão de inquérito à TAP, é sobre a conduta de João Galamba. Apresentam uma adenda onde fique claro que houve muitos atrasos no envio de informação ao Parlamento por parte do Ministério das Infraestruturas, que existiu pouca vontade de colaborar com a comissão de inquérito.

Ao longo dos trabalhos ficou também claro, diz o Bloco de Esquerda, que os documentos só foram classificados depois do pedido de acesso à documentação. Concluem os bloquistas que o envio de informação à CPI desencadeou toda a tensão que se viveu na noite de 26 de abril no ministério das infraestruturas, com a recuperação do computador de Frederico Pinheiro e a sua exoneração do cargo.

“A conduta do ministro das Infraestruturas, omitindo as reuniões com a CEO e promovendo uma promíscua reunião preparatória em janeiro, potenciou uma situação absurda e que envergonhou o país”, conclui o Bloco de Esquerda.

O BE quer ainda introduzir alterações para que fique claro que os chamados "Fundos Airbus" são um mecanismo de capitalização da TAP com dinheiro da própria empresa, e que o pagamento de 55 milhões de euros a David Neelman, significou que, depois de entrar na TAP com o dinheiro da própria empresa, através dos “Fundos AirBus”, ainda conseguiu um pagamento para sair da TAP.