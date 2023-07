​Buscas no PSD. Marcelo defende clarificação de "zona cinzenta" no financiamento dos grupos parlamentares

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não comenta as buscas no PSD, mas considera que há “zonas cinzentas” que é preciso clarificar no financiamento dos grupos parlamentares.



Em declarações aos jornalistas em Lisboa, o chefe de Estado defendeu que os grupos parlamentares também são órgãos partidários.

“Este é um tema que eu estudei na minha tese de Doutoramento, em 1985, que foi sobre os partidos políticos no Direito Constitucional português. E uma das questões mais interessantes é saber qual é a natureza jurídica dos grupos parlamentares. Eles são órgãos do partido ou órgãos do Parlamento ou são as duas coisas? E eu cheguei à conclusão que eram as duas coisas, que foi aliás a conclusão a que chegou o Tribunal Constitucional, pelo menos, num acórdão antigo que eu conheço”, salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa adianta que foi consultar os estatutos do PSD e do PS e confirmou "que o grupo parlamentar está como órgão dos partidos".

"Há esta dupla natureza que torna muito difícil depois saber como é o financiamento no dia a dia e o financiamento", refere o Presidente da República.