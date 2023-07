Assessores. BE garante que cumpre lei e pede celeridade à Justiça

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) garante que o partido cumpre a lei, no dia seguinte às buscas efetudas na sede do PSD e à casa de Rui Rio por suspeitas de uso ilegal de dinheiro público.

Pedro Filipe Soares referiu que o partido tem 20 assessores parlamentares.

Desses, 14 trabalham na assembleia, e seis à distância, mas fazem trabalho para o grupo parlamentar.

"No que toca ao grupo parlamentar do BE, cumprimos escrupulosamente a lei", reiterou.

Sobre as buscas ao PSD e a carta do secretário-geral do PSD enviada à PGR, em que critica o facto de terem sido apreendidas informações relevantes do ponto de vista politico, o líder parlamentar do Bloco pede celeridade àJustiça e diz que há matérias que são parte da liberdade politica.

"A haver alguma informação do tipo político, isso é informação que não é pertinente para uma investigação. Se essa informação foi usada, rapidamente essa situação deve ser sanada", considerou.