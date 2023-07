Rui Rio alvo de buscas por suspeitas de uso ilegal de dinheiro público

A Polícia Judiciária está esta manhã a fazer buscas que visam diretamente o ex-presidente do PSD, Rui Rio, e outros dirigentes e funcionários social-democratas, por suspeitas de crimes como peculato e abuso de poderes por alegada utilização indevida de dinheiros públicos na anterior gestão do PSD. A notícia está a ser avançada pela CNN.

Rui Rio é apontado como um dos principais visados da operação, em que o Ministério Público considera ter reunido fortes indícios de crimes no exercício de cargos políticos.

As buscas estão a ser feitas em casa do ex-presidente do partido, no Porto. Há também movimentações na sede nacional do partido, na rua de São Caetano à Lapa, em Lisboa, e nas sedes distritais do PSD em Lisboa e Porto; e pelas casas de outros suspeitos, como é o caso do deputado social-democrata Hugo Carneiro.