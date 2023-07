Buscas na sede do PSD e casa de Rui Rio. Costa rejeita “julgamentos de tabacaria”

O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou esta quarta-feira fazer “julgamentos de tabacaria” sobre as buscas na sede do PSD e na casa de Rui Rio, considerando que é matéria que deve ser tratada na justiça.

António Costa falava aos jornalistas à margem da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Vilnius, capital da Lituânia, quando foi questionado sobre as buscas na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio, no Porto, e na sede nacional do partido, em Lisboa, por suspeitas de peculato e abuso de poder.

“Não vale a pena querermos trazer para a praça pública aquilo que deve ser tratado no local próprio, que é na Justiça. E eu aí sempre tive uma concordância absoluta com o doutor Rui Rio, quando o doutor Rui Rio dizia que não devemos fazer julgamentos de tabacaria, e é esse o meu entendimento”, afirmou.

Costa sustentou que a sua confiança no sistema de justiça passa por “confiar na justiça” e no seu funcionamento, “sem andar a teorizar, a opinar ou a transferir para a praça pública esses julgamentos”.

O primeiro-ministro considera que os portugueses “têm motivos diversos para poderem confiar no sistema de justiça".