PSD vota contra relatório da comissão de inquérito à TAP

O PSD vai votar contra o relatório da comissão de inquérito à TAP porque entende que foi feito à medida do primeiro-ministro, para António Costa não retirar quaisquer consequências políticas.

O PSD optou por não apresentar propostas de alteração ao relatório e esta tarde divulgou um documento com as conclusões do partido à comissão parlamentar de inquérito.

O maior partido da oposição entende que houve ingerência do Governo na TAP e dá vários exemplos, como quando pediu para desviar um voo do Presidente da República, quando se envolveu na gestão da frota automóvel e na atribuição de prémios aos administradores, e também quando afirmou que a única via de comunicação com o Governo era o Ministério das Infraestruturas.

O PSD critica ainda a Inspeção-Geral de Finanças, por não garantir a isenção adequada.

Estas conclusões vão ficar anexas ao relatório final, mas não serão votadas na quinta-feira.