Passe Ferroviário Nacional. Livre vai propor alargamento em 2024

O Livre vai propor o alargamento do Passe Ferroviário Nacional a outros serviços da CP no Orçamento do Estado para 2024. Em declarações à Renascença, Rui Tavares diz que é possível “ir mais longe”, mas espera uma “grande adesão” dos passageiros ao passe.

Reconhecendo que “se pode ir mais longe” e que o quer fazer, o líder partidário afirma que vai propor, no Orçamento do Estado para 2024, o alargamento do Passe Ferroviário Nacional, que entra em vigor em agosto deste ano e foi uma proposta do Livre para o Orçamento de 2023.

Rui Tavares explica que a abrangência apenas aos comboios regionais se deve ao compromisso atingido durante o processo de negociação orçamental. “O Livre gostaria de ter um Passe Ferroviário Nacional que integrasse mais serviços e o fizesse por um custo acessível a todas as bolsas”, diz, mas o compromisso foi “procurar fazer esta implementação do Passe Ferroviário Nacional de forma faseada, começando pelos regionais com a ideia de ser alargado em breve a outros serviços”.

O deputado único do Livre conta que, perante a apresentação da proposta – ainda com Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas e da Habitação -, a primeira resposta foi que “seria muito difícil de implementar um Passe Ferroviário Nacional em Portugal”, pelo que o partido está “contente” pela insistência na medida, no que caracteriza como “um encontro de vontades construtivo”.