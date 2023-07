Partidos sobre polémica na Defesa. "O problema não é do Capitão, é do general Costa"

"Estamos perante mais um caso que revela que o PS não aprende nem se arrepende", disse, antes de se referir aos casos da derrapagem orçamental verificada nas obras do Hospital Militar de Belém e "da teia de corrupção no âmbito da Direção Geral de Recursos da Defesa".

"O problema não é do capitão", o secretário de Estado agora demitido, "o problema é do "general" António Costa", comentou Rodrigo Saraiva, considerando que "mais este episódio" justificou a oportunidade da moção de censura que foi apresentada pela Iniciativa Liberal ao executivo socialista de maioria absoluta.

O primeiro-ministro apresentou ao Presidente da República a proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, a pedido do próprio.

PSD lamenta Governo "a cair aos bocados" e pede "ordem na casa"

Na conferência de imprensa, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal referiu que o secretário de Estado demissionário "já era bastante conhecido nos tempos dos governos de José Sócrates no plano do combate político".

O PSD, pela voz do deputado Jorge Paulo Oliveira, defendeu que Marco Capitão Ferreira deve ir ao parlamento na próxima semana, como está previsto, sustentando que "seria do interesse do próprio" e do Governo dar explicações e que a "circunstância da demissão não dispensa o escrutínio de todos os atos que estão sob suspeita".

O coordenador do grupo parlamentar social-democrata na Comissão de Defesa Nacional disse também que "não dispensa" explicações da ministra da Defesa, Helena Carreiras, caso a audição do secretário de Estado não aconteça ou se os sociais-democratas não ficarem satisfeitos com as explicações, bem como pedir explicações a "outros ex-membros do Governo se se impuser para a obtenção da verdade".

O deputado lamentou que o Governo esteja "permanentemente envolto em questões internas" e considerou que "está a cair aos bocados e é incapaz de se focar na resolução dos problemas do país" e apelou ao primeiro-ministro que ponha "ordem na casa".

Na mesma linha, o líder do Chega disse que a demissão hoje anunciada "não é inesperada e já devia ter acontecido", considerando que Marco Ferreira já não tinha "condições de governabilidade" depois das várias polémicas que o envolveram.