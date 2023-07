Parlamento chumba baixa de impostos sobre famílias e aumento sobre empresas

O Parlamento chumbou esta sexta-feira na generalidade um diploma do PCP para reduzir os impostos sobre as famílias e aumentá-los sobre as empresas, com o PS a considerar que deve ser discutido em sede orçamental.

O diploma do PCP foi chumbado com os votos contra do PS, PSD, Chega e IL, abstenção do PAN e voto favorável do PCP e BE.

No projeto de lei, o PCP propunha atualizar o valor da dedução específica do IRS em cerca de 20,8%, correspondendo à inflação acumulada desde 2010, ano em que a verba foi congelada. Segundo o partido, essa atualização significaria uma redução à matéria coletável de 800 euros.

Ainda no âmbito do alívio da carga fiscal das famílias, o PCP sugeria também a reposição do IVA de 23% para 6% na eletricidade e no gás natural, acrescentando o gás de botija. O mesmo imposto sobre as telecomunicações baixaria da atual taxa máxima de 23% para a taxa intermédia de 13%.

Em sentido contrário, o PCP queria uma “efetiva tributação dos lucros realizados no país”, pondo fim a benesses fiscais e isenções previstas em sede de IRC e propondo a “criação de uma taxa especial financeira para paraísos fiscais, correspondendo a 35% em sede de imposto do selo”.

No IRS, o partido sugeria também a aplicação do “englobamento obrigatório para rendimentos do mais elevado escalão”, de forma a terminar “com uma situação em que rendimentos de capital mais elevado podem ser tributados a taxas inferiores aos rendimentos de trabalho”.