PS chumba resoluções do PSD sobre o SNS alegando que eram "extemporâneas"

A bancada do PS chumbou, esta quinta-feira, os cinco projetos de resolução apresentados pelo PSD sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), alegando que as propostas sociais-democratas eram extemporâneas e que já estão a ser implementadas pelo Governo.

As votações dos diplomas decorreram após o debate agendado pelo PSD sobre os projetos de resolução - sem força de lei -, que recomendavam ao Governo medidas em várias áreas para reforçar a resposta do SNS aos utentes.

Uma das propostas previa a cobertura de toda a população por médicos de família, recorrendo aos setores social e privado quando necessário, e foi chumbada com os votos contra do PS, do PCP, do BE e do Livre e a favor do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e do PAN.

Rejeitado foi também o projeto de resolução com medidas para garantir menos tempo de espera para cirurgias, consultas e exames, com os votos contra do PS, do PCP, do BE e do Livre e a favor das restantes bancadas.

Quanto à resolução a recomendar ao Governo o reforço das redes nacionais de cuidados continuados e paliativos, foi rejeitada com os votos contra do PS e BE, a favor do PSD, Chega e Iniciativa Liberal e a abstenção do PCP, PAN e Livre.

Já a iniciativa para reforçar o acesso ao medicamento, que recomendava uma contribuição financeira de até 100% para os utentes com comprovada insuficiência económica, entre outras medidas, mereceu o voto contra do PS e do BE, a favor do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal e a abstenção do PCP, do PAN e do Livre.