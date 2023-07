Ministra inaugura em Vale de Cambra lar de idosos em funcionamento há dois anos

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social inaugura esta quinta-feira em Vale de Cambra a estrutura residencial para idosos que o Centro Social e Paroquial de Arões tem em funcionamento desde agosto de 2021.

Segundo revelou à Lusa um elemento da equipa técnica dessa instituição do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, o lar "é de constituição privada" e acolhe em permanência 30 seniores, que, embora "com poucos rendimentos, na sua maioria têm uma retaguarda familiar que os ajuda a suportar a mensalidade" cobrada pela estadia.

Rafaela Borges adianta, contudo, que, mesmo atendendo à oferta disponibilizada por outras instituições locais ao nível de alojamento apoiado para a Terceira Idade, o Centro Social e Paroquial de Arões "tem uma lista de espera muito grande, com umas 100 pessoas de dentro e fora do concelho a aguardar cama".

Essa necessidade resulta do facto de que "Vale de Cambra tem uma população muito envelhecida, principalmente nas zonas da serra mais afastadas dos núcleos urbanos", com menor densidade demográfica e sem apoios de proximidade ou cuidados de saúde intermédios e continuados. O isolamento desses idosos é agravado pela precariedade económica afeta a uma agricultura que é sobretudo de subsistência e pela migração dos membros mais jovens da família em busca de melhores oportunidades noutras regiões do país.

Fundado em 1987, o Centro Social e Paroquial de Arões tem como principal atividade o apoio à população sénior, servindo cerca de 200 utentes através de três valências: o centro de dia, que a cada jornada acolhe 10 idosos; o serviço de apoio domiciliário, que visita regularmente perto de 50 seniores; o gabinete de apoio à família e à comunidade, que auxilia um universo na ordem das 110 pessoas; e a referida estrutura residencial com 30 camas, a maioria das quais distribuídas por quartos duplos, mas também triplos e individuais.

Esse equipamento em concreto resultou de um investimento que o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social situou em "570 mil euros" apoiados pelo PARES 3.0 - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais.

Segundo Rafaela Borges, o lar está desde 2021 "focado em garantir conforto e qualidade de vida às pessoas que lá vivem", pelo que "tem animação sociocultural e serviço de fisioterapia todos os dias", contando ainda com uma médica e com um gabinete de enfermagem.

A inauguração da estrutura residencial para idosos pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, está marcada para hoje pelas 17h30.