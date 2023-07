Maioria desperdiçada? “Governo está empenhado em cumprir o seu programa”

O Governo está “empenhado em cumprir o seu programa” e em melhorar o país, afirma a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após as críticas de Teixeira dos Santos em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público.



No final do Conselho de Ministros, em Aveiro, a ministra foi questionada pela Renascença sobre as declarações do antigo ministro das Finanças.

Mariana Vieira da Silva começou por dizer que não comenta entrevistas, mas referiu que “o Governo está empenhado em cumprir o seu programa em múltiplas dimensões, desde a reforma das ordens profissionais há pouco aprovada, a agenda do trabalho digno, àquilo que estamos a fazer na área da habitação, ao que hoje mesmo aprovámos na área da ciência e da tecnologia e ensino superior”.

“É um programa com reformas viradas para o futuro do nosso país como, aliás, têm demonstrado todos os momentos em que temos cumprido sistematicamente os indicadores e as metas com que nos comprometemos para essa melhoria do nosso país”, declarou a ministra da Presidência.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças de José Sócrates, considera que o Governo de António Costa desperdiçou, até agora, a oportunidade de uma maioria absoluta para fazer reformas estruturais.

Teixeira dos Santos diz que o país não pode ser “uma cobaia” para experiências políticas e apela a António Costa para aproveitar o resto da legislatura para procurar grandes consensos sobre áreas "estruturais" como a Justiça, a Educação ou a Saúde.



O ex-ministro das Finanças de José Sócrates defende também uma remodelação do Governo, mas admite que possa acontecer só depois da aprovação do Orçamento do Estado do próximo ano.