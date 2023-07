Governo vai clarificar em "diploma próprio" acesso ao apoio às rendas

O Governo vai clarificar num diploma próprio a questão do apoio às rendas, declarou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros.

"O Governo clarificará o que há a clarificar num diploma próprio, num contexto de avaliação dos primeiros dados que receberemos sobre a utilização da resposta na área do crédito à habitação e, nesse contexto, resolveremos o que existe para resolver", disse Mariana Vieira da Silva, em resposta a uma pergunta colocada pela Renascença.

Questionada se o PS desautorizou o Governo, ao retirar uma proposta de norma interpretativa no Parlamento, a ministra da Presidência considera que o essencial é resolver o problema.