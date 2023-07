OE2024. Ministro das Finanças garante intensificar redução de impostos

O ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu hoje que o Governo vai intensificar a redução de impostos, concentrando-se no IRS, e apostando nomeadamente no IRS Jovem.

Fernando Medina falava num debate sobre o Estado da Nação, iniciativa da Nova SBE, promovida em parceria com a CNN Portugal, em Carcavelos, ao lado da ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, quando questionado sobre os jornalistas daquela estação sobre a estratégia do Governo sobre política fiscal e investimento nos serviços públicos.

O governante realçou que a perspetiva do Governo sobre o IRS está inscrita no Programa de Estabilidade, apresentando em abril, e o compromisso de no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) em "prosseguir o caminho de redução de impostos" e "intensificar essa trajetória de redução de impostos", sobretudo com uma aposta no IRS Jovem.

Fernando Medina justificou esta aposta com "dar um sinal claro a todas as gerações, em particular as mais novas".

Na audição regimental, no parlamento, na semana passada, o ministro das Finanças já tinha destacado o crescimento do número de declarações de IRS Jovem submetidas este ano e a aposta do Governo neste regime.

De acordo com o governante, foram submetidas 69.527 declarações deste tipo até à semana passada, "o que é praticamente o dobro do que havia sido submetido em 2021" e "quase sete vezes mais do que havia sido introduzido em 2020 - 10.243 declarações".

Fernando Medina escusou-se, contudo, a entrar em detalhes, sublinhando que o OE2024 é apresentado em outubro, numa altura em que existe um maior conhecimento do desempenho económico e orçamental e quais as perspetivas para o próximo ano.