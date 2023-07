Costa sobre a TAP. "Estamos absolutamente tranquilos e descansados"

"Estamos absolutamente tranquilos e descansados", admite António Costa, ao ser abordado pelos jornalistas, esta quarta-feira, sobre as conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão política da TAP.

Abordado em Aveiro, o primeiro-ministro fez questão de dizer que não passou "a noite a ler o relatório" e que aguarda "pelas conclusões finais".

"Verei se há consequências no final do relatório", assegura, recusando-se a comentar o que ficou ausente do mesmo e reiterando que o Governo já tem um "plano de reestruturação da TAP aprovado".

As conclusões da CPI da TAP foram conhecidos no mesmo dia em que Pedro Nuno Santos regressou ao Parlamento enredado em mediatismo, facto que Costa admite encarar "com muita naturalidade".

Quanto à greve dos médicos que afeta as consultas esta quarta-feira, o primeiro-ministro fez questão de salientar os números do Serviço Nacional de Saúde, que teve um "aumento de 56% no orçamento" desde 2016. "Também houve um aumento líquido no número de profissionais. Há mais 20 mil profissionais no SNS agora do que em 2016", reitera.

No entanto, admite que o executivo quer "melhorar e reforçar a qualidade e eficiência do sistema". Perante a greve dos médicos e as reivindicações dos sindicatos, diz: "Eu sou do Sindicato dos Portugueses".