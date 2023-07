Contratar médicos cubanos mostra "incapacidade" de fixar médicos no SNS

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, considerou esta quarta-feira que a contratação de 300 médicos cubanos “é um sinal da emergência da incapacidade” do Governo em fixar os clínicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Jornal de Notícias avança na edição de hoje que o Governo português está a preparar a contratação de 300 médicos cubanos para o SNS, tendo já pedido parecer sobre o processo de reconhecimento de qualificações ao Conselho de Escolas Médicas Portuguesas e à Ordem dos Médicos.

Comentando esta notícia, à margem da concentração que juntou hoje cerca de 150 médicos em frente ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, no primeiro de dois dias de greve convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Maria Mortágua afirmou que também é um sinal “da desistência” do Governo para fixar profissionais de saúde.

“É óbvio que, quando há falta de médicos, não há nenhum problema em que possam vir profissionais de outros países complementar o SNS. O problema é que há falta de médicos, porque o Governo é incapaz de dar aos médicos portugueses, aos médicos que se formaram em Portugal, condições para cá ficarem”, lamentou.

Mariana Mortágua salientou que “nunca emigraram tantos médicos como agora”, porque os jovens formam-se no SNS, mas depois não têm condições para ficar.

“Depois para colmatar a falta de médicos, vai-se tapando esses buracos com contratações de fora, com tarefeiros, com contratação a privados”, lamentou, avisando que é “a destruição do SNS que está em causa”.

Para a líder bloquista, “chega a ser desesperante que o Governo não queira perceber qual é o fim da estrada que está a ser percorrida a uma velocidade estonteante”.