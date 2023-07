PSD acusa Governo de revogar norma que protege inquilinos com mais de 65 anos

O PSD denunciou esta terça-feira, no Parlamento, que uma das medidas do pacote Mais Habitação é a revogação da norma que, até aqui, protegia os inquilinos com mais de 65 anos de idade.

Na audição com a ministra da Habitação, a deputada social-democrata Márcia Passos confrontou Marina Gonçalves com "a revogação de uma proteção que existe atualmente aos inquilinos, que residem há mais de 15 anos numa casa e que têm 65 anos ou mais ou uma incapacidade igual ou superior a 60% e que deixam de estar protegidos".

"A partir de agora, a ser votado favoravelmente o pacote Mais Habitação, estas pessoas podem vir para a rua apenas com uma comunicação de 120 dias e se isso acontecer, daqui a quatro meses estão na rua. Isto liberta casas, é verdade, sra. ministra, [mas] porquê esta medida de desproteger estas pessoas que se calhar no próximo Natal já não têm casa para viver?"



A ministra da Habitação não respondeu diretamente a este ponto, mas garantiu que o Governo tem como objetivo proteger a habitação e, se dúvidas houver, a redação do pacote legislativo será substituída.

"Todas as propostas que aqui foram apresentadas não desprotegem ninguém, não se pretende desproteger ninguém, e sra. deputada, se há alguma redação que a faz ter essa interpretação, pois cá estamos nós para poder discuti-la, porque não, o objetivo do Mais Habitação e aquilo que está presente no Mais Habitação é mesmo mais habitação e mais proteção, garatindo esta confiança das duas partes", assegurou Marina Gonçalves.

A ministra da Habitação foi ainda questionada pelo PSD sobre as medidas previstas para o Alojamento Local, com Marina Gonçalves a dizer que a proposta do Governo já foi alterada e a repetir que a prioridade é a habitação.

"Nós não estamos numa batalha contra o Alojamento Local, estamos sim numa prioridade da habitação que implica fazer escolhas que são, muitas vezes, difíceis de fazer e por isso é que a proposta desde 16 de fevereiro teve uma evolução, para salvaguardar legítimas expectativas das pessoas e tentar criar, de uma forma voluntária e não obrigada, incentivos para transitar para a habitação."

O PSD já apresentou alteraçoes nesta matéria, uma das que está a dominar a audição da ministra da Habitação na comissão parlamentar de Economia e Obras Públicas, numa altura em que o pacote Mais Habitação se encontra em discussão na especialidade.