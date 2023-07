O ex-ministro Pedro Nuno Santos regressa ao parlamento para assumir o lugar de deputado pelo PS, seis meses depois de se ter demitido do Governo por causa da indemnização paga a Alexandra Reis para abandonar a TAP.



Cabeça de lista socialista pelo círculo de Aveiro nas últimas eleições legislativas, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação substitui Rosa Venâncio na Assembleia da República, após seis meses de suspensão do seu mandato de deputado.



O regresso de Pedro Nuno Santos ao parlamento acontece no mesmo dia em que termina o prazo para a entrega da proposta final do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, na qual o ex-ministro foi ouvido há cerca de três semanas.



Na altura, disse que no regresso ao parlamento não quer interferir nas áreas governativas que estiveram sob a sua direta tutela e que volta sem razões de queixa de falta de solidariedade por parte do primeiro-ministro, António Costa.



Pedro Nuno Santos demitiu-se em 28 de dezembro, depois de se saber que o seu secretário de Estado, Hugo Mendes, tinha acompanhado o processo para o pagamento a Alexandra Reis de uma indemnização de meio milhão de euros para sair da administração da TAP.