Eleições na Madeira marcadas para 24 de setembro

As eleições na Região Autónoma da Madeira estão marcadas para 24 de setembro deste ano.

O anúncio da data foi conhecido esta terça-feira através do site da Presidência da República.

"O Presidente da República marcou para 24 de setembro próximo, as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira", refere uma mensagem do gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa.



De acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, as eleições terão de se realizar entre dia 22 de setembro e 14 de outubro e serão marcadas pelo Presidente da República com a antecedência mínima de 60 dias (ou, em caso de dissolução, com a antecedência mínima de 55 dias).



O PSD e o CDS-PP já anunciaram que vão concorrer juntos, renovando a coligação que governa a região desde 2019.

Atualmente, o PSD tem 21 dos 47 deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, o CDS-PP três, o PS 19, o JPP três e o PCP tem um deputado.