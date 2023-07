"Portugal pode ter um dos 10 melhores sistemas de saúde do mundo até 2040"

O PSD quer que Portugal integre o top 15 de melhores sistemas nacionais de saúde até 2030 no seio da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento da Europa (OCDE) e que suba aos 10 melhores sistemas de saúde do mundo até 2040.

As metas foram delineadas esta segunda-feira pelo líder do partido, Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas após reunião da Comissão Política Permanente do PSD.

"Nós temos de ter objetivos intercalares para os próximos anos e temos de ter objetivos que sejam a grande ambição do país e nós achamos que, até 2040, podemos ter em Portugal um sistema de saúde que, nos rankings internacionais, apareça como um dos 10 melhores do mundo nos indicadores."

Antes disso, o foco está no contexto da OCDE, sendo "ambição" do PSD "colocar Portugal nos países mais desenvolvidos da organização no que diz respeito aos indicadores de saúde".

"Há condições, 'know-how' e pessoas para podermos cumprir esse objetivo", assegura Luís Montenegro, garantindo ser "necessário um corte radical com a visão estatizante e centralista com que o Governo socialista tem gerido o SNS e que o tem conduzido para o caos em que se encontra".

Para Montenegro, é impossível "ignorar a tremenda injustiça que se instalou no acesso à saúde no país", onde "quem tem recursos financeiros consegue aceder aos serviços de saúde que pretende" e "quem não tem, fica à porta dos centros de saúde ou dos hospitais".

"Isto não é justiça social. Este não é o Estado social que defendemos", destaca Montenegro, assegurando que comprometer-se com estes objetivos não é demagogia.

"Não vimos para aqui fazer demagogia nem vimos para aqui apresentar ilusões que não são depois capazes de se materializar, porque isso é o pior serviço que podemos fazer às pessoas, é criar-lhes uma expectativa que sai gorada."

Para concretizar estas metas, o PSD tem prepatado um conjunto de estratégias "que concorram no sentido de termos serviços de saúde com rosto humano, efetivamente focado nos problemas das pessoas e das famílias em todas as fases do seu ciclo de vida", bem como "serviços de proximidade, que fomentem ativamente a responsabilidade e liberdade individual de cada cidadão nas suas opções para que possa ter o máximo de anos sem doença".