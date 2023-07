Montenegro elogia "trabalho excecional" do líder da bancada parlamentar do PSD

Luís Montenegro vai estar esta quinta-feira na reunião da bancada parlamentar do PSD, depois de, nas últimas semanas, o líder Joaquim Miranda Sarmento ter sido alvo de críticas dentro da própria bancada, quase sempre de forma anónima.

As notícias de que Miranda Sarmento se preparava para abandonar a liderança da bancada parlamentar, já com nomes de possíveis sucessores, levaram mesmo Miranda Sarmento a, na última reunião dos deputados, sentir a necessidade de dizer que vai cumprir o mandato até ao fim e não irá para o Parlamento Europeu.

A última polémica aconteceu na sexta-feira, na sequência de uma noticia do Observador a dar conta de que o líder parlamentar do PSD teria travado, na semana passada, um requerimento sobre Saúde por ligações profissionais da sua mulher ao visado.

Nesse mesmo dia, Miranda Sarmento escreveu aos deputados, considerando que fazer críticas anónimas na comunicação social sob anonimato é uma “profunda cobardia que só prejudica” o partido.

Questionado sobre estes casos, na sede do partido, e ao lado de Miranda Sarmento, Luís Montenegro elogiou o trabalho “excecional” feito pelo líder parlamentar.

“Eu estarei na próxima reunião do grupo parlamentar ao lado do grupo parlamentar, como sempre estivemos e, sobretudo, ao lado do seu líder, que tem feito um trabalho excecional à frente da bancada, concretizando aqueles que são os desafios que nós temos pela frente, sermos uma oposição responsável”, disse Luís Montenegro.

O líder do PSD inicia esta segunda-feira uma semana dedicada à Saúde, com visitas a unidades de saúde, e a profissionais do setor, de norte a sul do país, que culmina na quinta-feira com um debate no Parlamento, em que o partido vai apresentar várias recomendações ao Governo.

Luís Montenegro, que habitualmente não acompanha estes debates, vai estar na Assembleia da República para assistir de perto ao debate do PSD.