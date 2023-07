BE propõe suplemento de 40% para médicos estarem em exclusividade no SNS

O Bloco de Esquerda (BE) quer explicações sobre o encerramento da maternidade do Hospital de Santa Maria e propõe medidas para atrair médicos para o SNS, como um complemento salarial de 40% para os que exerçam funções em regime de exclusividade.

Em conferência de imprensa, a coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou que o partido propôs a audição no parlamento do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, e da presidente do Conselho de Administração do Santa Maria, Ana Paula Martins.

Os bloquistas querem ouvir também Diogo Ayres de Campos, o ex-diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que foi afastado por questionar o projeto de restruturação do serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria.

Mariana Mortágua afirmou que "há semanas o Governo anunciou o encerramento temporário de bloco de partos do hospital de santa Maria, um dos maiores hospitais do país, dizendo que resultava de obras de modernização e de requalificação do bloco de partos, que a decisão tinha sido acolhida com tranquilidade pelos profissionais, e que o serviço do bloco de partos seria transferido para o Hospital de São Francisco Xavier, recorrendo a serviços prestados pelo privado quando fosse necessário e de forma pontual e excecional".