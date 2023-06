Moedas sobre mobilidade na JMJ. “Pensávamos que o plano já estaria feito por esta altura”

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, diz que são necessárias respostas - e não só reuniões - sobre o plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza na capital entre 1 e 6 de agosto.

Em entrevista na Renascença, durante uma emissão especial dedicada à JMJ, o autarca contradiz a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que deu o exemplo dos eventos de outros anos, em que o plano de mobilidade só foi anunciado dias antes.

“Reuniões técnicas vão sempre acontecendo, mas temos de ter respostas. Essas respostas virão no plano de mobilidade, mas pensávamos que esse plano já estaria feito por esta altura. Fico com alguma preocupação. A minha preocupação mantém-se e penso que a do Ricardo Leão [autarca de Loures] também, estive agora com a senhora ministra e reiterei a minha preocupação”, disse.