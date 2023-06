Candidata à Câmara de Lisboa? Marta Temido diz "a seu tempo se verá"

Marta Temido, antiga ministra da Saúde e atual deputada do PS, não descarta a possibilidade de vir a ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa, nas autárquicas de 2025.

Em declarações aos jornalistas, depois de apresentar esta quinta-feira a sua candidatura à liderança da concelhia do PS de Lisboa, Marta Temido deixou aberta a porta a vir a bater de frente com o social-democrata Carlos Moedas.

“A seu tempo se verá. Há muitos rostos com possibilidades de fazer um bom trabalho em Lisboa. Neste momento não nos interessa apenas poder, interessa-nos ter respostas”, assegura Marta Temido em declarações na sede do PS, no Rato, em Lisboa.

Apesar disso, a antiga ministra salienta que os militantes do PS “devem estar disponíveis” para concorrer aos cargos que o partido entender, sugerindo que se essa for a vontade dos socialistas, ela não faltará à chamada.