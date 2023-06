BE diz que Portugal ainda está na cauda da Europa no acolhimento familiar

O Bloco de Esquerda (BE) aponta que Portugal está na cauda da Europa no que toca ao acolhimento familiar.

Em debate no Parlamento, Pedro Filipe Soares refere que Portugal "é dos países onde menos as crianças a cargo do Estado estão em famílias de acolhimento".

"No total de 6369 crianças a cargo do Estado, apenas 278 estão em famílias de acolhimento, para um número de 211 famílias", explicíta.

O BE apresentou um diploma que visa reforçar a candidatura da família de acolhimento e alargar apoios financeiros a um familiar ou outra pessoa que queira acolher uma criança.

O líder parlamentar do partido diz que a lei impede que muitas famílias sejam famílias de acolhimento. Por exemplo, a lei determina que as famílias candidatas a acolhimento familiar não podem ter qualquer laço de parentesco com a criança.

A lei também refere que uma família de acolhimento não pode ser candidata a adoção.

Pedro Filipe Soares entende ainda que um familiar ou amigo possa acolher a criança e receber um apoio financeiro.



No debate, os partidos mostraram abertura para se chegar a um consenso sobre esta matéria.

os diplomas vão baixar à comissão sem votação. O BE considera que estas alterações que propõe podem aumentar o numero de crianças institucionalizadas que são acolhidas por uma família