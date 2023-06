Ventura mantém confiança em deputado acusado de agressão num jogo de futebol

O líder do Chega afirmou, esta terça-feira, que mantém "confiança integral" no líder parlamentar Pedro Pinto, acusado de agredir um árbitro de 18 anos num jogo de futebol infantil, descartando qualquer processo interno de averiguação de factos.

"Já falei com o deputado Pedro Pinto sobre isso e mantém a minha confiança integral", disse André Ventura, que falava aos jornalistas após chegar ao memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande, onde estava acompanhado pelo líder parlamentar do partido.

De acordo com vários órgãos de comunicação social, o deputado Pedro Pinto terá insultado e agredido um árbitro de futebol de 18 anos, num torneio infantil de escalões sub-11 e sub-13, no Crato, concelho do distrito de Portalegre.

Segundo o jornal Expresso, Pedro Pinto fazia parte da equipa técnica de um dos clubes participantes, e terá sido visto a acertar com o chapéu na cara de um dos árbitros.

Já o Jornal de Notícias, conta ainda que o líder parlamentar do Chega terá dirigido palavras hostis ao presidente da Câmara do Crato, durante aquela prova de futebol.