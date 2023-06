Medina defende despacho das rendas que vai ser alterado pelo PS

O ministro das Finanças defendeu, esta manhã na Assembleia da República, o polémico despacho sobre o apoio às rendas, dizendo que é apenas interpretativo e que não reduz o universo de cidadãos que podem beneficiar da medida.

Fernando Medina está a ser ouvido na comissão de orçamento e finanças e questionado pelo deputado do PSD Hugo Carneiro sobre esta matéria garantiu que o número de pessoas apoiadas subiu face às estimativas iniciais.

“Recomendo ao senhor deputado que consulte as estimativas que o Governo e as estimativas previstas eram de 150 mil beneficiários. Estamos a ter neste momento já 186 mil beneficiários. E a estimativa que tínhamos era de um orçamento de 250 milhões de euros e neste momento temos a nossa estimativa em 240 milhões de euros” afirmou o ministro das finanças.

A oposição criticou o despacho assinado a 31 de maio pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, uma vez que reduz o universo dos cidadãos que podem ter direito ao apoio de renda.

As explicações de Fernando Medina surgem uma semana depois de o Partido Socialista ter anunciado que vai propor alterações ao despacho com o objetivo de fixar a interpretação do decreto-lei sobre os conceitos de rendimento anual e de rendimento médio anual a que se refere o diploma do Governo.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu ainda que a delimitação do novo apoio às rendas tem como objetivo evitar que, aqueles que recebem rendimentos prediais, de dividendos e outros que não são de englobamento obrigatório em IRS possam beneficiar do apoio.

“É admissível que alguém, permita-me um exemplo abstrato extremo, que no limite receba 1 milhão de euros de rendimentos prediais que estão sujeitos a uma taxa liberatória que não tem entrega obrigatória da declaração de rendimentos, possa essa própria pessoa beneficiar de um apoio ao arrendamento para a sua habitação? A interpretação que fazemos e que clarifica o despacho é 'não'”, respondeu Fernando Medina ao deputado social-democrata.

Na audição regimental no Parlamento, o ministro das Finanças reconheceu que “são dezenas de milhar, certamente” os contribuintes com rendimentos tributados á parte, fora da matéria coletável.

Na declaração inicial, o ministro das Finanças destacou o desempenho da economia portuguesa e salientou que os resultados orçamentais do primeiro trimestre dão confiança, mas avisou que é preciso ter cautela porque há impactos de medidas que só se vão sentir no segundo trimestre.