Miguel Albuquerque, Júdice e Vítor Bento juntam-se no Estoril para debater o “consenso democrático”

Arranca esta segunda-feira a 31ª edição do Estoril Political Fórum, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.

“Rebuilding Democratic Consensus & Celebrating the 650th Anniversary of the Anglo-Portuguese Alliance” é o mote que leva centenas de oradores ao Hotel Palácio, no Estoril, numa série de painéis (na sua maioria em inglês) para debater o que é que ainda se mantém como consenso numa altura de transformação dos sistemas políticos, com o aparecimento de novas forças políticas e o recrudescer dos populismos.

Temas que orbitam em torno da “Europa, no seu passado e presente de unidade e diversidade e no seu caminho de busca pela liberdade; as relações da China com o Ocidente; a guerra na Ucrânia e as suas implicações para o mundo ocidental” serão abordados nos vários painéis, explica Rita Seabra Brito, diretora de programa do Estoril Political Forum.

Os participantes vêm dos mais variados ramos, desde professores universitários, como Lívia Franco (IEP), passando por políticos no ativo, como Miguel Albuquerque (atual presidente do Governo regional da Madeira), jornalistas como Myroslava Gongadze (exerce em Washington, Varsóvia e Kiev), e também por figuras que já se retiraram da vida política, como Durão Barroso (antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia) que intervém à distância e o antigo presidente do parlamento alemão (Bundestag), Norbert Lammert.



Dos atuais e antigos quadros políticos, destacam-se ainda os antigos ministros, Nuno Severiano Teixeira, Eduardo Marçal Grilo, Nuno Crato e Guilherme d’Oliveira Martins. José Ribeiro e Castro, antigo líder do CDS, Miguel Pinto Luz (vice-presidente do PSD) e os deputados da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto e Bernardo Blanco também vão marcar presença neste evento que se estende até quarta-feira.

Da cena internacional, estarão presentes vários embaixadores (no ativo e aposentados), Xiao Qiang (Universidade da Califórnia) e Charles Moore, biógrafo de Margaret Thatcher.

Portugueses como Vítor Bento (Associação Portuguesa dê Bancos), José Miguel Júdice, Lívia Franco (IEP), Nuno Sampaio (IEP), Miguel Monjardino (IEP), João Pereira Coutinho (IEP), João Carlos Espada (diretor do IEP) e Isabel Capeloa Gil (reitora da UCP), também são chamados a intervir durante o Estoril Political Fórum deste ano.

Entre o programa preenchido, haverá espaço, como em anteriores edições, para a participação dos alunos do IEP, que são instigados a intervir, e que terminam o evento com o habitual baile com música tocada ao vivo, com a atuação dos Lisbon Swingers.