PSD expressa "profundo pesar" por morte da vereadora Paula Calado da Câmara de Elvas

O Partido Social Democrata (PSD) expressou este domingo "profundo pesar" pela morte no sábado da vereadora da Câmara Municipal de Elvas Paula Calado, após um acidente de viação.

A vereadora, eleita em 2021 pela coligação PSD/CDS-PP e que tinha os pelouros da Divisão de Cultura e Turismo, "deixa saudade em todos os que com ela se cruzaram", destaca o PSD numa nota enviada à imprensa.

"No PSD, foram vários os cargos que ocupou ao longo da vida. Confrontados com esta notícia, que a todos apanhou de surpresa, fica a certeza de que o seu sorriso deixa saudade em todos os que com ela se cruzaram. Neste momento de grande consternação, o PSD expressa as mais sentidas condolências a toda a família e amigos", escrevem os sociais-democratas.

A concelhia de Elvas do Partido Socialista (PS), que lidera atualmente a autarquia, também lamentou "profundamente" a morte de Paula Calado, a quem reconheceu, numa publicação nas redes sociais, "a vontade de fazer mais e melhor por Elvas, a força, determinação e trabalho em prol dos elvenses".

Ainda no sábado, logo após ser conhecida a morte da vereadora, a Câmara de Elvas, liderada pelo socialista José Rondão Almeida, decretou três dias de luto municipal, entre hoje e terça-feira.

Entretanto, a Caixa Geral de Depósitos associou-se ao luto municipal e adiou a conferência "Alentejo: a Economia da Cultura como elemento de Promoção Regional", que estava prevista para segunda-feira, no Centro de Negócios Transfronteiriço de Elvas.

Fonte da autarquia confirmou hoje à agência Lusa que também "a inauguração de uma exposição no Museu de Arte Contemporânea" e "todas as atividades previstas para o fim de semana foram canceladas".

A vereadora da Câmara de Elvas (Portalegre) Paula Calado, de 52 anos, morreu no sábado depois de ter sofrido um acidente de viação no dia anterior.

Paula Calado era atualmente responsável pelos pelouros da Divisão de Cultura e Turismo, e todas as transferências recebidas pelo município (Castelo), gestão do Forte da Graça e do Forte de Santa Luzia, dos Museus Municipais, da Biblioteca Municipal de Elvas Dra. Elsa Grilo e Arquivos, da coordenação de Elvas Património Mundial e da Feira Agrícola.

Segundo o município, "a docente, formada em ensino de Português e Inglês pela Universidade de Évora, antes de assumir funções executivas no município de Elvas, lecionava na Escola Secundária D. Sancho II de Elvas e no Instituto Politécnico de Portalegre".

A nível político, a autarca "integrou a direção de Rui Rio e fez parte da presidência da Mesa da Assembleia Distrital do PSD".

Contactada pela Lusa, fonte do município adiantou que a vereadora morreu no Hospital São José, em Lisboa, para onde tinha sido transportada de helicóptero depois de a moto onde seguia se ter despistado, na Estrada Nacional 4, no concelho de Arraiolos (Évora).

O condutor e "companheiro da autarca também sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Évora", referiu a mesma fonte.