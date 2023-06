PS critica polémicas criadas pelo Governo Regional com a República

O líder do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves, acusou hoje o executivo regional (PSD/CDS-PP) de usar a autonomia como "arma de arremesso político" contra a Governo da República, rejeitando a criação de "polémicas inconsequentes".

"Este Governo Regional diz-se o grande defensor da autonomia, mas só a utiliza como arma de arremesso político para esconder a sua incapacidade e a sua incompetência", afirmou o presidente dos socialistas madeirenses no jantar-comício de abertura das jornadas parlamentares do PS, no Funchal, que contou com a presença do secretário-geral do partido e primeiro-ministro, António Costa.

Sérgio Gonçalves considerou existirem "realidades que precisam de ser combatidas e transformadas para melhor" na região autónoma, defendendo um "compromisso com a necessidade de mudança para construir respostas para os problemas, as realidades concretas e os desafios das pessoas e do território".

O líder socialista insular, que é também deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, insistiu ser necessário uma governação regional que não recorra a "desculpas com a República" para justificar não conseguir resolver os problemas, "sacudindo a água do capote".

Os desafios vividos pelos residentes na Madeira "não precisam de mais guerras, tensões e outros floreados entre a região e a República", disse, recusando "mais ruído e mais polémicas inconsequentes".

"Seremos tão intransigentes como sensatos e responsáveis na defesa dos interesses da autonomia regional, no território, na República e na União Europeia", assegurou, considerando que "só o PS está em condições de ser a alternativa para a região [Madeira]".

Sérgio Gonçalves argumentou ainda que muitas das medidas que "fazem a Madeira brilhar, ser mais resiliente e solidária foram implementadas pelo Governo da República, não pelo Governo Regional".

Entre outras, lembrou o contributo para aumento do salário mínimo regional, o descongelamento e atualização das pensões, o reforço do abono de família, o cofinanciamento de 50% para o novo Hospital Central e Universitário, a remodelação dos tribunais da Madeira, a adjudicação das esquadras da Ponta do Sol e Santa Cruz da PSP e os 600 milhões de euros que a Madeira vai receber do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Para Sérgio Gonçalves, "é a António Costa e ao seu Governo que se deve a soma de soluções na vida dos madeirenses", contrastando com a "indiferença e inação do executivo [madeirense] e da atual maioria regional(PSD/CDS)" que "está esgotada".

O líder socialista regional assegurou querer fazer na Madeira "uma mudança como António Costa fez na República" e sublinhou a importância de existirem "sempre linhas vermelhas em relação aos populismos, à extrema-direita, e àqueles que estão disponíveis para trair os madeirenses e a própria democracia".

O também candidato do PS à presidência do Governo Regional nas próximas eleições legislativas regionais, que irão realizar-se em setembro ou outubro, disse querer "mudar a Madeira" e comprometeu-se a resolver o problema das listas de espera e da habitação, através da celebração de contratos-programa com as autarquias.

Sérgio Gonçalves defendeu igualmente a descida de impostos, aplicando o diferencial de 30% a todos os escalões de IRS, a descida do IVA de 22 para 16%, de 12 para 9% e de 5 para 4%, a extinção do cargo de representante da República e o aprofundamento da autonomia.

As jornadas parlamentares do PS, que decorrem na Madeira até terça-feira, têm como objetivo preparar o debate sobre o estado da nação, agendado para 19 de julho, e as eleições regionais da Madeira em setembro ou outubro.