Santa Maria. PSD retira requerimento para ouvir diretor exonerado

O PSD retirou o requerimento em que pedia a audição parlamentar urgente do ex-diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN, ou Santa Maria), Diogo Ayres de Campos, e o Conselho de Administração do mesmo centro.

A informação foi transmitida à Lusa pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que justificou a retirada do pedido por ser "extemporâneo" realizar, para já, qualquer audição sobre este tema.

O requerimento estava assinado pelo deputado e coordenador do PSD na Comissão de Saúde, Rui Cristina, e pelos deputados Pedro Melo Lopes e João Dias Coelho, e argumentava com a necessidade de "um esclarecimento cabal das circunstâncias desta exoneração" de Diogo Ayres de Campos.

Segundo uma nota do CHLN divulgada na segunda-feira, a direção do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução tem vindo assumir posições que, "de forma reiterada, têm colocado em causa o projeto de obra e o processo colaborativo com o Hospital São Francisco Xavier, durante as obras da nova maternidade do HSM [Hospital Santa Maria]".

De forma interina, a direção deste departamento será assegurada por Alexandre Valentim Lourenço, diretor do Serviço de Ginecologia do CHLN, "enquanto decorre o normal processo que levará a uma nomeação definitiva para estas funções", adianta a nota.