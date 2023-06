Marcelo solidário com PSP na sequência de comentários racistas na rede social Twitter

O Presidente da República mostrou-se, esta terça-feira, solidário com o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública na sequência de comentários de teor racista a uma publicação, na rede social Twitter, alusiva ao 40.º Curso de Formação de Oficiais da Polícia, em cuja imagem era visível um agente negro.

“O Presidente da República falou com o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), exprimindo toda a solidariedade em relação ao anúncio de um concurso para oficiais da PSP, bem com a atuação desta Instituição neste contexto”, lê-se no site da Presidência.

Na segunda-feira, a Polícia de Segurança Pública emitiu um comunicado a repudiar “qualquer tipo de discurso ou comentários de teor racista e reitera que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”.

A Polícia remeteu para o Ministério Público e para a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial os factos que apurou e informação que considera ter relevância criminal sobre os comentários.

Em resposta aos comentários, a PSP fez uma nova publicação nas redes sociais, em que “apela a que todos os cidadãos mantenham um comportamento cívico adequado a contribuir para a paz social”.